Выбери правельный ответ и допиши предложение.Скворцы,жаворонки,ласточки,журавли-это

Окружающий мир
Выбери правельный ответ и допиши предложение.Скворцы,жаворонки,ласточки,журавли-это
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Гость:
Ответ:птицы ..........
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