Напишите 10 пословиц о русском языке plis

Гость: Гость:

1)Русский язык сила слабого!2)Без русского языка не сколотишь и сапога 3)Велик и могуч русский язык,4)Русский язык-горами качает.5)Языком что рычагом,6)Русский язык поит и кормит,и спину порет,7)Русский язык с Богом беседует,8)Русский язык стяг,дружину водит.Язык царствами ворочает,9)Русский язык сила слабого,10)Силен русский язык в многословии, если говоришь без пустословия.