В каких главах раскрывается судьба мастера? В романе Булгакова "Мастер и Маргарита"

Литература
В каких главах раскрывается судьба мастера? В романе Булгакова "Мастер и Маргарита"
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Начиная с 13 главы и до конца
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