А. Пушкин - автор этой песни о Степане Разине. А) " Утес Стеньки Разина" В) "Как по В??лге - реке по широкой" С) "Из - за острова на стрежень" D) "Сон Степана Разина"

Музыка

А. Пушкин - автор этой песни о Степане Разине. А) " Утес Стеньки Разина" В) "Как по В??лге - реке по широкой" С) "Из - за острова на стрежень" D) "Сон Степана Разина"

Автор: Гость