А. Пушкин - автор этой песни о Степане Разине. А) " Утес Стеньки Разина" В) "Как по В??лге - реке по широкой" С) "Из - за острова на стрежень" D) "Сон Степана Разина"
Музыка
А. Пушкин - автор этой песни о Степане Разине. А) " Утес Стеньки Разина" В) "Как по В??лге - реке по широкой" С) "Из - за острова на стрежень" D) "Сон Степана Разина"
Ответ(ы):
Гость:
"Как по Волге - реке по широкой" - автором именно этой песни является А.С. Пушкин
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