А) В одном пакете 1.85 кг муки, в другом - на 0.5 кг больше.Сколько муки в 2 пакетах?Ответ выразите в кг и граммах Б) В 1 день бригада отремонтировала 1.5 км дороги,а во 2 день - на 0.35 км меньше. Какова длина отремонтированн...

Математика

А) В одном пакете 1.85 кг муки, в другом - на 0.5 кг больше.Сколько муки в 2 пакетах?Ответ выразите в кг и граммах Б) В 1 день бригада отремонтировала 1.5 км дороги,а во 2 день - на 0.35 км меньше. Какова длина отремонтированного участка дороги? Выразите в км и м Плизз

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