А) В одном пакете 1.85 кг муки, в другом - на 0.5 кг больше.Сколько муки в 2 пакетах?Ответ выразите в кг и граммах Б) В 1 день бригада отремонтировала 1.5 км дороги,а во 2 день - на 0.35 км меньше. Какова длина отремонтированн...
Математика
А) В одном пакете 1.85 кг муки, в другом - на 0.5 кг больше.Сколько муки в 2 пакетах?Ответ выразите в кг и граммах Б) В 1 день бригада отремонтировала 1.5 км дороги,а во 2 день - на 0.35 км меньше. Какова длина отремонтированного участка дороги? Выразите в км и м Плизз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
) 1)1,85+0,5=2,35(во втором пакете) 2)1,85+2,35=4,2(кг во обоих пакетах) 4кг 200гр б) 1)1,5-0,35=1,15(км дороги во второй день) 2)1,5+1,15=2,65(км длина отремнтированного участка) 2км650метров
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