ABC PASCAL нарисовать квадрат в котором будет двигаться по диагонали круг
Информатика
ABC PASCAL нарисовать квадрат в котором будет двигаться по диагонали круг
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Uses graphABC; Var x,y,i:integer; begin x:=100; y:=100; rectangle(x,y,x+100,y+100); for i:=1 to 100 do begin rectangle(x,y,x+100,y+100); setpencolor(clwhite); circle(x+i-1,y+i-1,11); setpencolor(clblack); circle(x+i,y+i,10); sleep(100); end; end.
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