Найдите значение выражения: -5/9×0,87+(-5,9)×1.83
Математика
Найдите значение выражения: -5/9×0,87+(-5,9)×1.83
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
=-5/9·(87/100+183/100)=-5/9·((87)183)/100)=-5/9·(270/100)=-15/10=-1,5
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
От слов бегать,садить,смотреть,кормить,петь,посадить,шить,белить,нести,писать,чернеть образовать глаголы в ед .ч. и в мн.ч
Математика
Семья Ивановых. и петровых едут навстречу друг с другом из разных городов Иванова приезжают 40 километров. день а Петровы 30 километров. через скол...
Українська мова
Прочитайте вірш Надіі Донець, у якому " розгубилися" слова. А весна з собою іздале??а Принесе конвалій ніжне листя. Цвіт, лелека, ЧЕРЕМХИ, пр...
Русский язык