От слов бегать,садить,смотреть,кормить,петь,посадить,шить,белить,нести,писать,чернеть образовать глаголы в ед .ч. и в мн.ч

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От слов бегать,садить,смотреть,кормить,петь,посадить,шить,белить,нести,писать,чернеть образовать глаголы в ед .ч. и в мн.ч
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