От слов бегать,садить,смотреть,кормить,петь,посадить,шить,белить,нести,писать,чернеть образовать глаголы в ед .ч. и в мн.ч

Русский язык

От слов бегать,садить,смотреть,кормить,петь,посадить,шить,белить,нести,писать,чернеть образовать глаголы в ед .ч. и в мн.ч

Автор: Гость