Прочитайте вірш Надіі Донець, у якому " розгубилися" слова. А весна з собою іздале??а Принесе конвалій ніжне листя. Цвіт, лелека, ЧЕРЕМХИ, принесе, Щоб, пахла, пісня, моя, весною.підкреслене слово весною. Запишіть вірш, ри...
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Прочитайте вірш Надіі Донець, у якому " розгубилися" слова. А весна з собою іздале??а Принесе конвалій ніжне листя. Цвіт, лелека, ЧЕРЕМХИ, принесе, Щоб, пахла, пісня, моя, весною.підкреслене слово весною. Запишіть вірш, римуючи слова другого речення. Складіть із виділеним словом речення. Доберіть споріднений прикметник до підкресленого слова.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А весна з собою іздалека, принесе конвалій ніжне листя. Цвіт черемхи принесе лелека, щоб весною пахла моя пісня. Черемха лікувальна рослина. Весною-весняний.
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