Мне на день рождения купили компьютер, я был очень этому рад. С его помощью я могу общаться по интернету, получать интересную информацию со всего мира и путешествовать по свету. Когда у меня есть свободное от учебы время, я игр...

Литература

Мне на день рождения купили компьютер, я был очень этому рад. С его помощью я могу общаться по интернету, получать интересную информацию со всего мира и путешествовать по свету. Когда у меня есть свободное от учебы время, я играю в компьютерные игры, печатаю и рисую.

Автор: Гость