Мне на день рождения купили компьютер, я был очень этому рад. С его помощью я могу общаться по интернету, получать интересную информацию со всего мира и путешествовать по свету. Когда у меня есть свободное от учебы время, я игр...
Литература
Мне на день рождения купили компьютер, я был очень этому рад. С его помощью я могу общаться по интернету, получать интересную информацию со всего мира и путешествовать по свету. Когда у меня есть свободное от учебы время, я играю в компьютерные игры, печатаю и рисую.
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Молодец, поздравляю:)
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