Помогите!! Нужно 10 предложений с біріккен сөз и Қосарлы сөздер Пожалуйста быст??ее) Заранее спасибо

Қазақ тiлi

Помогите!! Нужно 10 предложений с біріккен сөз и Қосарлы сөздер Пожалуйста быст??ее) Заранее спасибо

Автор: Гость