Помогите!! Нужно 10 предложений с біріккен сөз и Қосарлы сөздер Пожалуйста быст??ее) Заранее спасибо
Қазақ тiлi
Помогите!! Нужно 10 предложений с біріккен сөз и Қосарлы сөздер Пожалуйста быст??ее) Заранее спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Интернеттен кара немесе ата ананнан сура
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