В цепь включено последовательно 10 ламп.Общее напрядение равно 200В. Как изменится накал ламп если одна лампа перегорит

Физика
В цепь включено последовательно 10 ламп.Общее напрядение равно 200В. Как изменится накал ламп если одна лампа перегорит
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Никак!!! Лампы соединены ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО!!! Если одна лампа сгорит, то электрическая цепь РАЗРЫВАЕТСЯ. Ответ: Лампы вообще потухнут!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Кто такие бессермены? P.s История России.
Ответить
Алгебра
2х=7 Решить уравнение
Ответить
Математика
Найдите значение выражения: -5/9×0,87+(-5,9)×1.83
Ответить
Русский язык
От слов бегать,садить,смотреть,кормить,петь,посадить,шить,белить,нести,писать,чернеть образовать глаголы в ед .ч. и в мн.ч
Ответить
Математика
Семья Ивановых. и петровых едут навстречу друг с другом из разных городов Иванова приезжают 40 километров. день а Петровы 30 километров. через скол...
Ответить