В цепь включено последовательно 10 ламп.Общее напрядение равно 200В. Как изменится накал ламп если одна лампа перегорит
Физика
В цепь включено последовательно 10 ламп.Общее напрядение равно 200В. Как изменится накал ламп если одна лампа перегорит
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Никак!!! Лампы соединены ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО!!! Если одна лампа сгорит, то электрическая цепь РАЗРЫВАЕТСЯ. Ответ: Лампы вообще потухнут!
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