В цепь включено последовательно 10 ламп.Общее напрядение равно 200В. Как изменится накал ламп если одна лампа перегорит

Физика

В цепь включено последовательно 10 ламп.Общее напрядение равно 200В. Как изменится накал ламп если одна лампа перегорит

Автор: Гость