Кто такие бессермены? P.s История России.

История
Кто такие бессермены? P.s История России.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1БеСермены 2Бесермены или басурманы название татар откупщиков дани на Руси
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