Агроном подсчитал что имеющиеся в хозяйстве удобрении составляет 80% того что потребуется в текущем году на сколько процентов надо увеличить имеющийся запас удобрение чтобы полностью обеспечить потребности хозяйства
Математика
Агроном подсчитал что имеющиеся в хозяйстве удобрении составляет 80% того что потребуется в текущем году на сколько процентов надо увеличить имеющийся запас удобрение чтобы полностью обеспечить потребности хозяйства
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
100%-80%=20% т.к. 100% это все нужное удобрение
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