Агроном подсчитал что имеющиеся в хозяйстве удобрении составляет 80% того что потребуется в текущем году на сколько процентов надо увеличить имеющийся запас удобрение чтобы полностью обеспечить потребности хозяйства

Математика

Агроном подсчитал что имеющиеся в хозяйстве удобрении составляет 80% того что потребуется в текущем году на сколько процентов надо увеличить имеющийся запас удобрение чтобы полностью обеспечить потребности хозяйства

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