Помогите перевести г казахский только не на переводчике сами казахи помогите сло??а:огромный ледяной необычный любезный аккуратный уникальный универсальный ароматный деревянный идеальный

Қазақ тiлi

Помогите перевести г казахский только не на переводчике сами казахи помогите сло??а:огромный ледяной необычный любезный аккуратный уникальный универсальный ароматный деревянный идеальный

Автор: Гость