Помогите перевести г казахский только не на переводчике сами казахи помогите сло??а:огромный ледяной необычный любезный аккуратный уникальный универсальный ароматный деревянный идеальный
Қазақ тiлi
Помогите перевести г казахский только не на переводчике сами казахи помогите сло??а:огромный ледяной необычный любезный аккуратный уникальный универсальный ароматный деревянный идеальный
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Улкен,муздай,озгеше,сыпайы,укыпты,бирегей,жан-жакты ,хош иисти,агашты ,минсиз
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Решите уравнения первую цифру ответа каждого уравнения Замените буквой и Прочтите зашифрованное слово а)(а-15)-16=18 б)(x-41)-21=8 в)(136-x)-16=52 ...
Русский язык
Математика
В некотором классе при любой раздаче 200 конфет найдутся хотя бы двое школьников, п??лучившие одинаковое количество конфет ( возможно, и ни одной )...