Помогите составить сказку как вещества превращаются в тела

Гость: Гость:

Жила была одинокая молекула воды, Н2О. Она была совсем одинокой, у неё не было даже друзей. Но наша молекула была такой доброй и отзывчивой, что ей очень хотелось скорее приобрести друга. Однажды она пролетала мимо жилой многоэтажки, и влетела в открытое окошко в кухню, где готовила ужин школьница Ксюша. Девочка поставила кипящую кострюлю остывать, а из неё паром вылетали другие молекулы воды. Наша молекула очень обрадовалась и подлетела к ним. Там она сразу познакомилась с другими и они, весело разговаривая, вылетели в окошко. Они долго летели пока не встретили тучку, она позвала их с собой и они полетели дальше.............