Алиса сидела на берегу.Она скучала.Иногда Алиса посматривала в книгу.Но книга был?? без картинок.С горя Алиса спела венок из маргариток.Вдруг рядом появился белый кролик. сколько здесь распространённых предложений? А сколько не...
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Алиса сидела на берегу.Она скучала.Иногда Алиса посматривала в книгу.Но книга был?? без картинок.С горя Алиса спела венок из маргариток.Вдруг рядом появился белый кролик. сколько здесь распространённых предложений? А сколько нераспространённых? Как ты определил?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нераспространенные предложения состоят только из главных членов. Распространенные предложения имеют в своем составе, кроме главных членов, хотя бы один второстепенный член. Алиса сидела на берегу. Основа: Алиса сидела. Она скучала. Основа: она скучала. Второстепенных членов нет. Иногда Алиса посматривала в книгу. Основа: Алиса посматривала. Но книга была без картинок. Основа: книга была. С горя Алиса сплела венок из маргариток. основа: Алиса сплела. Вдруг рядом появился белый кролик. Основа: Кролик появился. В данном тексте 1 предложение нераспространенное и 5 предложений распространенных.
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