*Амплитуда малых свободных колебаний пружинного маятника 9 см,масса груза 100 г, жесткость пружины 40 Н/м, Определите максимальную скорость колеблющегося груза. *Тело массой 600 г подвешено к цепочке из двух параллельных пружи...
Физика
*Амплитуда малых свободных колебаний пружинного маятника 9 см,масса груза 100 г, жесткость пружины 40 Н/м, Определите максимальную скорость колеблющегося груза. *Тело массой 600 г подвешено к цепочке из двух параллельных пружин с коэффициентами жесткости 500 Н/м и 250 Н/м. Определите период собственных колебаний системы.
Ответ(ы):
Гость:
k1=250 Н/м k2=500 Н/м m=600 г T - ? При параллельном соединении пружин k=k1+k2=500+250= 750 Н Найдем период T =2*пи*√m/k=6,28*√0.6/750=0,18 c
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Из Санкт-Петербурга в Москву вышел товарный поезд со скоростью 48кмч а через час п??сле этого из Москвы в Санкт-Петербург вышел скорый поезд со с...
Химия
Выберите правильное утверждение относительно веществ,которые растворяются в воде. а)хлорид натрия-нерастворимое вещество в)масло растворяется в...