*Амплитуда малых свободных колебаний пружинного маятника 9 см,масса груза 100 г, жесткость пружины 40 Н/м, Определите максимальную скорость колеблющегося груза. *Тело массой 600 г подвешено к цепочке из двух параллельных пружи...

Физика

*Амплитуда малых свободных колебаний пружинного маятника 9 см,масса груза 100 г, жесткость пружины 40 Н/м, Определите максимальную скорость колеблющегося груза. *Тело массой 600 г подвешено к цепочке из двух параллельных пружин с коэффициентами жесткости 500 Н/м и 250 Н/м. Определите период собственных колебаний системы.

Автор: Гость