*Амплитуда малых свободных колебаний пружинного маятника 9 см,масса груза 100 г, жесткость пружины 40 Н/м, Определите максимальную скорость колеблющегося груза. *Тело массой 600 г подвешено к цепочке из двух параллельных пружи...

Физика
*Амплитуда малых свободных колебаний пружинного маятника 9 см,масса груза 100 г, жесткость пружины 40 Н/м, Определите максимальную скорость колеблющегося груза. *Тело массой 600 г подвешено к цепочке из двух параллельных пружин с коэффициентами жесткости 500 Н/м и 250 Н/м. Определите период собственных колебаний системы.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
 k1=250 Н/м   k2=500 Н/м     m=600 г    T - ? При параллельном соединении пружин             k=k1+k2=500+250= 750 Н Найдем период            T =2*пи*√m/k=6,28*√0.6/750=0,18 c
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