Анализ бунин птицы небесные

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Тема рассказа - история встречи барина Воронова и нищего старика Луки. Идея - трагичность человеческого существования. В рассказе также прослеживается мысль о понятии счастья. Изнеженный барин не понимает, как старец, не имеющий крова, еды, одежды может быть счастлив. " - Зачем в рай? Это еще дело темное - не то есть он, рай-то, не то нет. А мне и тут не плохо. " Рассказ написан в 1909 году, принадлежит к ранним рассказам Бунина. В нем отражены юношеские раздумья автора о смысле жизни, о противостоянии богатства и бедности.