Сделайте план анализа стихотворения А.С. Пушкина "Зимний вечер" 1)Автор и названи?? 2)Дата написания 3)Тема Стихотворения 4)Основная мысль стихотворения 5)Художественные средства 6)Авторская позиция 7)Моё мнение о стихо...
Литература
Сделайте план анализа стихотворения А.С. Пушкина "Зимний вечер" 1)Автор и названи?? 2)Дата написания 3)Тема Стихотворения 4)Основная мысль стихотворения 5)Художественные средства 6)Авторская позиция 7)Моё мнение о стихотворении
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