Помогите пожалуйста с математикой #76, 77, 79 плиииииз
Математика
Помогите пожалуйста с математикой #76, 77, 79 плиииииз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4 y=. ----- x 4 4=. ---- Точка не принадлежит графику( при подстановки не превращается в верное равенство) 4 1 = ------ -1 Не принадлежит 4 8= ---- 8=8 0,5 Принадлежит. 4 -8=. ------ -8= -8 -05 Принадлежит. Все остальные также. Графиком является гипербола 5>0 поэтому ветви расположены в 1 и 3 четверти . Положительные значения при х(0;+бесконечность) Отрицательные при х(-бесконечность; 0) Буду рада, если помогла! Графиком я
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