Пожалуйста придумайте диолог о электронной почте на казахском языке. СРОЧНО
Қазақ тiлi
Пожалуйста придумайте диолог о электронной почте на казахском языке. СРОЧНО
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-Саламатсызба! Маған сіздің электронды поштаңызды бере аласызба? - Сізге не үшін ол қажет болды? - Осы жылғы арыз- шағымдар мәселесі бойынша. - Солайма? - Біздің мекеменің электронды пошта мекен жайы мына қағазда жазулы тұр. - Рахмет. - Сау болыңыз.
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