Напишите текст на русском или украинском на тему: «Что ты любишь больше чтение или телевизор»

Українська мова
Напишите текст на русском или украинском на тему: «Что ты любишь больше чтение или телевизор»
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я дуже люблю читати. Мені подобається переживати пригоди кожного героя, переноситися в часі й просторі. Завжди цікаво порівнювати свої думки з думкою автора, придумувати, як би ти надійшов на місці герояПерша книжка, що я прочитала сама, був збірник російських народних казок. Чарівний мир, де живуть Змії-Гориничи, Василиси Прекрасні й Ивани-Царевичі, де звірі розмовляють, а в лісі можна побачити лісовика й наткнутися на хатинку Баби-Яги, не міг мені не сподобатисяИ дотепер я найбільше люблю казки, все чарівне й незвичайне. Краща ж казка, як мені здається, це книга Льюиса Керролла «Аліса в Країні Чудес».Крім того, мені подобається знайомитися з людьми за допомогою книг, переймати життєвий досвід письменників, їхнє знання людей, які вони вкладають у свої добутки, бачити далекі часи й країни очами тих, хто жив у ту епоху. Ніщо не здатне замінити книгу: ні краща у світі театральна постановка, ні фільм талантливейшего режисераМоє покоління не вміє читати. Природно, я не маю на увазі вміння складати букви в склади, а склади – у слова. Ні, мовлення зовсім про іншому: ми не вміємо одержувати задоволення від книги, співпереживати героям, цінувати талант письменника і його майстерність володіння словом. Диск із голлівудським бойовиком або новою комп’ютерною грою значить для будь-якого одиннадцатиклассника набагато більше, ніж все зібрання творів Достоєвського, і виключень із цього правила, на жаль, дуже небагато. Це ставиться не тільки до мого покоління: поступово зникати культура читання початку вже давно.Можливо, це відбувається тому, що в останні десятиліття життя стало набагато динамичнее й у людей бракує часу на читання. Крім того, книзі складно суперничати з постійно, що з’являються новинками, кіно, можливостями Інтернету, комп’ютерними іграми. Поступово класична література стає доступної відносно невеликій кількості людей, які здатні зрозуміти й оцінити пропоновані нею скарбу2)Кожен раз коли пензлик чи олівці потрапляють до мене у руки, я опиняюсь у світі дивовижної фантазії. Яскраві барви одразу ж прикрашають сіру рутинність і серце наповнює тепле хвилювання – чи вдасться передати на папері свої думки. Я дуже люблю малювати і вважаю свій інтерес дуже корисним, тому що саме картини допомагають людям розвиватися духовно. Кожен раз коли у моїй голові зароджується сюжет нової картини, я намагаюся передати всі порухи моєї душі у плавних лініях або ж нестриманих мазках. Я сподіваюсь, що у майбутньому я стану відомим художнико і мої картини будуть дарувати натхнення іншим.

Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Ведро горячей вды,температцра которой 100°С,а масса 10 кг,остывает до комнотной температуры(20°С).Какое кол-во теплоты вода отдаст окружающим телам...
Ответить
Химия
Помогите пожалуста, немогу решить задачу по химии, кто поможет буду очень балагод??рный за помощь
Ответить
Биология
Паметка береги глаза.
Ответить
Обществознание
Помогите пожалуйста Как вы думаете ,почему Сократ отказался бежать из тюрьмы? ??ак бы вы поступили на его месте.
Ответить
Литература
Ребят, помогите! Нужно написать маленькое сочинение по картине Рахманова С.Г. "Топ??логия времени"
Ответить