Помогите пожалуста, немогу решить задачу по химии, кто поможет буду очень балагод??рный за помощь

Химия
Помогите пожалуста, немогу решить задачу по химии, кто поможет буду очень балагод??рный за помощь
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Zn+2HCl=ZnCl2+H2 М(ZnCl2)=65+35,5*2= 136 V(H2) н.у=22,4 л/моль х:4,48=136:22,4 х= 27,2 гр
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