Помогите пожалуста, немогу решить задачу по химии, кто поможет буду очень балагод??рный за помощь
Химия
Помогите пожалуста, немогу решить задачу по химии, кто поможет буду очень балагод??рный за помощь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Zn+2HCl=ZnCl2+H2 М(ZnCl2)=65+35,5*2= 136 V(H2) н.у=22,4 л/моль х:4,48=136:22,4 х= 27,2 гр
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