Помогите с задачу уравнением решить в книге360 стр В первые два дня гуля прочитала ??динаковая количество стр в 3 д на 30стр больше чем во 2 д Сколько стр прочла Гуля в 3 д если 60 стр осталось не прочитаным

Математика

Помогите с задачу уравнением решить в книге360 стр В первые два дня гуля прочитала ??динаковая количество стр в 3 д на 30стр больше чем во 2 д Сколько стр прочла Гуля в 3 д если 60 стр осталось не прочитаным

Автор: Гость