Помогите с задачу уравнением решить в книге360 стр В первые два дня гуля прочитала ??динаковая количество стр в 3 д на 30стр больше чем во 2 д Сколько стр прочла Гуля в 3 д если 60 стр осталось не прочитаным

Математика
Помогите с задачу уравнением решить в книге360 стр В первые два дня гуля прочитала ??динаковая количество стр в 3 д на 30стр больше чем во 2 д Сколько стр прочла Гуля в 3 д если 60 стр осталось не прочитаным
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