Сочинение на тему моя любимая школа 10 предложений

Гость: Гость:

Моя любимая школа. Я очень тебя люблю.Ведь ты,познакомила меня с моими одноклассниками,учителями.Спасибо учитель за заботу и помощь.Именно вы научили меня считать и писать,читать.Моя школа очень большая .Я люблю делать там домашнее задание,играть и спорить со своими друзьями.Хоть раньше мне и не очень хотелось ходить в школу,зато сейчас ,рассвело и меня дома уже нет.Школа-это моё всё.Друзья, любите и уважайте её!