Представьте в стандартном a)48000000 б)0.000025

Алгебра
Представьте в стандартном a)48000000 б)0.000025
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Гость:
A) 48*10  б) 25*10
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