Играла Мышка во дворе - Лепила куличи в песке, Потом пришла обедать Мышка, И скушала коврижки. Но что случилось? Вот беда! Не отпуская живота, лежит и плачет Мышка, Поевшая коврижки. И мама Мышкина с обеда Малышку укры...

Окружающий мир

Играла Мышка во дворе - Лепила куличи в песке, Потом пришла обедать Мышка, И скушала коврижки. Но что случилось? Вот беда! Не отпуская живота, лежит и плачет Мышка, Поевшая коврижки. И мама Мышкина с обеда Малышку укрывает пледом. Навек запомнит наша Мышка, Что перед тем, как есть коврижки, Все детки _____ лапки _______ и ______ гладким. Выбери только те утверждения, которые соответствуют правилам личной гигиены. 1. После игры со своим питомцем мыть руки не обязательно, ведь он домашний и ухоженный. 2. Чистить зубы рекомендуется 2 раза в день. 3. Обувь после прогулки следует мыть и сушить. 4. Если друг забыл расческу, то можно поделиться своей. 5. Можно пользоваться зубной щеткой и полотенцем любого члена семьи. 6. Нужно своевременно принимать душ и менять одежду. 7. Необходимо мыть руки перед каждым приемом пищи.

Автор: Гость