Анализ стихотворения А.А.Фета Какая ночь! Как воздух чист, Как серебристый дрем??ет лист, Как тень черна прибрежных ив, Как безмятежно спит залив, Как не вздохнет нигде волна, Как тишиною грудь полна! Полночный свет, ты...

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Стихотворение "Какая ночь! Как воздух чист..." было написано в 1857 году. К этому времени Афанасий Фет выпустил уже три сборника стихов, и критики отмечали его как художника, могущего передать в словах всю красоту природы. Стихотворение, анализ которого проводится, не является исключением. Сравнение природы и состояния человеческой души часто встречается в творчестве Фета. В данном произведении параллель между ночной благодатной тишиной и вдохновенным настроением лирического героя - это основа сюжета. Стихотворение можно разделить на две части: в первых шести строках высказывается только восхищённое любование природой, и это подчёркивается повторением восклицаний "какая", "как". У читателя возникает ощущение, что автор обращается непосредственно к нему, приглашая разделить восторг от красоты ночи. В следующих же шести строках лирический герой начинает рассуждение: "полночный свет, ты тот же день", и сравнивает состояние души в ночные и дневные часы. Первая часть - описательная, с помощью аллитерации (повторения звуков "з", "с", "ж") и одушевления объектов природы ("дремлет лист", "спит залив", "вздохнёт волна") автор создаёт впечатление живого движения, непостижимой жизни мира ночи. Во второй части описание имеет другой характер: прилагательные в сравнительной форме подчёркивают разницу между дневной, ночной природой и состоянием человеческой души. Композиция завершается тем, что, перечислив преимущества ночи, лирический герой ощущает блаженное спокойствие и свободу от страстей. Автор заставляет и читателя пережить эту перемену настроения: обильные восклицания в первой части стихотворения сменяются умиротворёнными словами, влияя на наши чувства. Произведение написано четырёхстопным ямбом, излюбленным стихотворным размером Афанасия Фета. Ударение не падает на восклицания "как", и это помогает избежать излишней эмоциональности и пафоса. Напротив, выделяются спокойные, округлые слоги. Лирическое произведение, описывающее природу и незаметно переходящее к философии, - так можно кратко изложить содержание стихотворения. Эпитеты "безмятежный", "светлее", "мирный" можно в равной степени отнести как к окружающему миру, так и к настроению человека. Слияние и гармония с природой, движения души, находящие в ней отражение, - вот главная мысль анализируемого стихотворения.