Андрея пригласили на обед. Он заботиться о своём здоровье,поэтому выбирает продукты,богатые витамином C. Выбери продукты,которые его заинтересовали. Из выделенных букв в названиях составь слово,и ты узнаешь,о профилактике каког...

Химия

Андрея пригласили на обед. Он заботиться о своём здоровье,поэтому выбирает продукты,богатые витамином C. Выбери продукты,которые его заинтересовали. Из выделенных букв в названиях составь слово,и ты узнаешь,о профилактике какого заболевания беспокоиться Андрей. Продукты:Масло,лИмон, яйцА, каПуста, каРтофель,хЛеб,шиПовник,мяСо,Гранат.

Автор: Гость