Андрея пригласили на обед. Он заботиться о своём здоровье,поэтому выбирает продукты,богатые витамином C. Выбери продукты,которые его заинтересовали. Из выделенных букв в названиях составь слово,и ты узнаешь,о профилактике каког...

Химия
Андрея пригласили на обед. Он заботиться о своём здоровье,поэтому выбирает продукты,богатые витамином C. Выбери продукты,которые его заинтересовали. Из выделенных букв в названиях составь слово,и ты узнаешь,о профилактике какого заболевания беспокоиться Андрей. Продукты:Масло,лИмон, яйцА, каПуста, каРтофель,хЛеб,шиПовник,мяСо,Гранат.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ЛИмон, каПуста, каРтофель, шиПовник, Гранат профилактика заболевания: Грипп
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