Дубровский Главный герой Митя и его поступки
Литература
Дубровский Главный герой Митя и его поступки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
После смерти отца Митя стал разбойником еще он был притворщиком он притворился учителем французского что бы обучать Машу был дуэлянтом стрелялся с князем Верейским
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