Ангиме курауга комектесиндерши отинем

Қазақ тiлi
Ангиме курауга комектесиндерши отинем
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бир куни мен достарыммен кала сыртына серуенге шыктым.жаз мезгили болгандыктан айнала жасыл желекке оранган.Аскар мен Улан доп теуип ойнап журген болатын.бир кезде байкаусызда доптары аранын уясына тиiп кетти.Сол мезетте бир топ ара уясынан шыгып.бизди куа бастады.биз каша жонелдик.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Упражнение Артём меня уже спрашивал , кому я сорвал эту розу.
Ответить
Русский язык
СРОЧНО!!! 20 баллов Закончи фразу :Согласно народной примете, в день зимнего солнцестояния медведь в берлоге переворачивается...?
Ответить
История
На каких землях расселились древние греки?
Ответить
Информатика
В ячейку C4 введена формула =A$6+$D8 Какая формула появится в ячейке E1 при копировании туда этой формулы?
Ответить
Литература
Рассказ Кладовая солнца. Вопросы: кто такой Серый Помещик? Какова его роль в произ??едении?
Ответить