Ангиме курауга комектесиндерши отинем
Қазақ тiлi
Ангиме курауга комектесиндерши отинем
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бир куни мен достарыммен кала сыртына серуенге шыктым.жаз мезгили болгандыктан айнала жасыл желекке оранган.Аскар мен Улан доп теуип ойнап журген болатын.бир кезде байкаусызда доптары аранын уясына тиiп кетти.Сол мезетте бир топ ара уясынан шыгып.бизди куа бастады.биз каша жонелдик.
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