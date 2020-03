Англ язык как читается на англ яз только русскими буквами Oh, what a mystery! The mouse studied history, The kangaroo climbed up a tree, The elephant played the saxophone, And the bumblebee dived in the sea!

Английский язык

Англ язык как читается на англ яз только русскими буквами Oh, what a mystery! The mouse studied history, The kangaroo climbed up a tree, The elephant played the saxophone, And the bumblebee dived in the sea!

Автор: Гость