Анонимны к словам входят и выезжают

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Анонимны к словам входят и выезжают
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Входят-выходят выезжают-въезжают
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