Анонимны к словам входят и выезжают
Русский язык
Анонимны к словам входят и выезжают
Ответ(ы):
Гость:
Входят-выходят выезжают-въезжают
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