Архимеда в современных терминах можно назвать военным инженером : его изобретени?? использовали защитники родного города Архимеда против римлян.Какое название города
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Архимеда в современных терминах можно назвать военным инженером : его изобретени?? использовали защитники родного города Архимеда против римлян.Какое название города
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Арихмеда убили римояне во время штурма СИРАКУЗ; остаток своей жизни он прожил там
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Напишите пожалуйста на английском рассказ про то что я сделал хорошего в году по месяцам . Заранее спасибо
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