Атомы лития и натрия содержат на внешнем электронном уровне число электронов

Химия
Атомы лития и натрия содержат на внешнем электронном уровне число электронов
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Гость:
Они содержат по одному электрону на внешнем уровне
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