Автобус выехал с автостанции в 8ч и ехал 2 часа со скоростью 50 км/ч. Затем сделал остановку на 1 час. После остановки автобус продолжил путь с той же скоростью и прибыл в пункт назначения в 14 часа. Какое расстояние проехал ав...
Математика
Автобус выехал с автостанции в 8ч и ехал 2 часа со скоростью 50 км/ч. Затем сделал остановку на 1 час. После остановки автобус продолжил путь с той же скоростью и прибыл в пункт назначения в 14 часа. Какое расстояние проехал автобус?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
14-8-1=5Ехал пять часов. 5× 50=250 километров
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