Автобус выехал с автостанции в 8ч и ехал 2 часа со скоростью 50 км/ч. Затем сделал остановку на 1 час. После остановки автобус продолжил путь с той же скоростью и прибыл в пункт назначения в 14 часа. Какое расстояние проехал ав...

Математика

Автобус выехал с автостанции в 8ч и ехал 2 часа со скоростью 50 км/ч. Затем сделал остановку на 1 час. После остановки автобус продолжил путь с той же скоростью и прибыл в пункт назначения в 14 часа. Какое расстояние проехал автобус?

Автор: Гость