Автомобиль двигаясь равноускоренно, через t=10с после начала движения достиг скорости v=36км/ч. Определите ускорение, с которым двигался автомобиль. Какой путь он при этом прошёл? Какое расстояние прошёл за последнюю секунду?

Физика
Автомобиль двигаясь равноускоренно, через t=10с после начала движения достиг скорости v=36км/ч. Определите ускорение, с которым двигался автомобиль. Какой путь он при этом прошёл? Какое расстояние прошёл за последнюю секунду?
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