Обсудите что общего в личных окончаниях глаголов обоих спряжений в форме 2-го лица единственного числа.а различного?пусть каждый из вас выпишет глаголы какого-либо спряжения. скачешь,молчишь,смотришь,читаешь,рисуешь,скрипишь,чу...

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Обсудите что общего в личных окончаниях глаголов обоих спряжений в форме 2-го лица единственного числа.а различного?пусть каждый из вас выпишет глаголы какого-либо спряжения. скачешь,молчишь,смотришь,читаешь,рисуешь,скрипишь,чувствуешь,благодаришь,берёшь,чертишь,несёшь,насыпаешь,делаешь,учишь,кричишь,возьмёшь,сидишь.

Автор: Гость