Автомобиль движется по горизонтальной дороге равномерно со скоростью 10 метров секунду . в начале одного из прямолинейных участков длиной 525 метров водитель включил другую передачу в результате в конце этого участка скорость а...
Физика
Автомобиль движется по горизонтальной дороге равномерно со скоростью 10 метров секунду . в начале одного из прямолинейных участков длиной 525 метров водитель включил другую передачу в результате в конце этого участка скорость автомобиля возросла до 25 метров в секунду. Найдите ускорение автомобиля на этом участке
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V₀=10 м/с s=v²-v₀²/2a; a=v²-v₀²/2s, s=525 м а=625-100./2 525=0,5 м/с². v=25 м/с _______________ a-?
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