Автомобиль движется по горизонтальной дороге равномерно со скоростью 10 метров секунду . в начале одного из прямолинейных участков длиной 525 метров водитель включил другую передачу в результате в конце этого участка скорость а...

Физика

Автомобиль движется по горизонтальной дороге равномерно со скоростью 10 метров секунду . в начале одного из прямолинейных участков длиной 525 метров водитель включил другую передачу в результате в конце этого участка скорость автомобиля возросла до 25 метров в секунду. Найдите ускорение автомобиля на этом участке

Автор: Гость