Автомобиль движется по горизонтальной дороге равномерно со скоростью 10 метров секунду . в начале одного из прямолинейных участков длиной 525 метров водитель включил другую передачу в результате в конце этого участка скорость а...

Физика
Автомобиль движется по горизонтальной дороге равномерно со скоростью 10 метров секунду . в начале одного из прямолинейных участков длиной 525 метров водитель включил другую передачу в результате в конце этого участка скорость автомобиля возросла до 25 метров в секунду. Найдите ускорение автомобиля на этом участке
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V₀=10 м/с                                 s=v²-v₀²/2a;    a=v²-v₀²/2s, s=525 м                                 а=625-100./2 525=0,5 м/с². v=25 м/с _______________ a-?
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