Автомобиль движется со скоростью 54км/ч за какое время он остановится если длина т??рмозного пути 15 м

Физика
Автомобиль движется со скоростью 54км/ч за какое время он остановится если длина т??рмозного пути 15 м
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано:S=15 U=54км/ч   Найти: t=?  t=S/U=15/54=0,23
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Слова суд с приставкой корнем и окончанием
Ответить
Математика
Y:5=6 плиз какой ответ
Ответить
Химия
Помогите с химией ПОЖАЛУЙСТА. 1.расположите элементы бор литий азот фтор неон углерод в порядке возрастания их металлических свойств 2.Натрий,М...
Ответить
Литература
Что такое "литературный герой"? (если можно то кратко)
Ответить
Обществознание
Помогите срочно пожалуйста!!! Что человек даёт семье?
Ответить