Автомобиль движется со скоростью 54км/ч за какое время он остановится если длина т??рмозного пути 15 м
Физика
Автомобиль движется со скоростью 54км/ч за какое время он остановится если длина т??рмозного пути 15 м
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Гость:
Дано:S=15 U=54км/ч Найти: t=? t=S/U=15/54=0,23
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