Автомобиль движется со скоростью 70 км/ч. Задайте формулой зависимость пройденног?? пути S (в километрах) от времени движения t (в часах). Выберите правильный ответ: S=70/t S=t/70 S=70+t S=70t

Алгебра

Автомобиль движется со скоростью 70 км/ч. Задайте формулой зависимость пройденног?? пути S (в километрах) от времени движения t (в часах). Выберите правильный ответ: S=70/t S=t/70 S=70+t S=70t

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