Автомобиль движется со скоростью 70 км/ч. Задайте формулой зависимость пройденног?? пути S (в километрах) от времени движения t (в часах). Выберите правильный ответ: S=70/t S=t/70 S=70+t S=70t

Алгебра
Автомобиль движется со скоростью 70 км/ч. Задайте формулой зависимость пройденног?? пути S (в километрах) от времени движения t (в часах). Выберите правильный ответ: S=70/t S=t/70 S=70+t S=70t
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S = v * t - формула пути --------------------------------- Ответ: S = 70 * t.
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