Автомобиль,едущий с выключенным мотором ,стал тормозить и спустя 2 с остановился. ?? какой скоростью ехал автомобиль в момент начала торможения, если коэффициент трения между дорогой и покрышками колёс равен 0,4 ?
Физика
Автомобиль,едущий с выключенным мотором ,стал тормозить и спустя 2 с остановился. ?? какой скоростью ехал автомобиль в момент начала торможения, если коэффициент трения между дорогой и покрышками колёс равен 0,4 ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано V=0 t=2 c k=0.4 Vo-? a=(V-Vo)/t at=V-Vo at=-Vo ma=-kmg a=-kg kmg-сила торможения, она одна действовала на тело Vo=kg*2 Vo=0.4*10*2=8 м/с =28,8 км/ч
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