Автомобиль,едущий с выключенным мотором ,стал тормозить и спустя 2 с остановился. ?? какой скоростью ехал автомобиль в момент начала торможения, если коэффициент трения между дорогой и покрышками колёс равен 0,4 ?

Физика

Автомобиль,едущий с выключенным мотором ,стал тормозить и спустя 2 с остановился. ?? какой скоростью ехал автомобиль в момент начала торможения, если коэффициент трения между дорогой и покрышками колёс равен 0,4 ?

Автор: Гость