Доклад. На тему:" Основные города и их роль"(КИЕВСКОЕ КНЯЖЕСТВО)
История
Доклад. На тему:" Основные города и их роль"(КИЕВСКОЕ КНЯЖЕСТВО)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ есть!!!!!!! :3 :3
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Помогите пж. Напишите сообщение о разгадке иероглифов кратко и ясно. ПОМОГИТЕ П?? ПЖ ПЖ. СРОЧНО НУЖНО НА ЗАВТРАШНИЙ ДЕНЬ
Русский язык
На сцене сказочный домик в нём дружно жывуть собака мушка кошка пушынка петушок п??тя и енот тишка . Летом я жыву в деревне там большой огород меня...
Русский язык
Русский язык
Какое из приведенных ниже выражений не является пословицей и почему? 1) Летом долго не загорай, чтоб зимой коровы не мычали. 2) Любовь не пожа...