Автомобиль массой 3,6 т движущийся со скоростью 54 км/ч остановился при торможении пройдя расстояние 2 м Средняя сила сопротивления при торможении равна
Физика
Автомобиль массой 3,6 т движущийся со скоростью 54 км/ч остановился при торможении пройдя расстояние 2 м Средняя сила сопротивления при торможении равна
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
- Fs = Ek₂ - Ek₁ Ek₂ = 0 Fs = mv²/2 F = mv²/2s F = 3600·15²/2·2 = 202500 [F] = кг·м²/с²/м = Н
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