Автомобиль массой 3,6 т движущийся со скоростью 54 км/ч остановился при торможении пройдя расстояние 2 м Средняя сила сопротивления при торможении равна

Физика

Автомобиль массой 3,6 т движущийся со скоростью 54 км/ч остановился при торможении пройдя расстояние 2 м Средняя сила сопротивления при торможении равна

Автор: Гость