Автомобиль попал в болотистое место и не может сдвинуться. Предложите способы помощи водителю.
Физика
Автомобиль попал в болотистое место и не может сдвинуться. Предложите способы помощи водителю.
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