Автор говорит о ''счастливой тоске'' леса. Объясните эти слова

Литература
Автор говорит о ''счастливой тоске'' леса. Объясните эти слова
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