ПОМОГИТЕ ИСПРАВИТЬ ОШИБКИ В ТЕКСТЕ. Передо мной текст Ф. М. Достоевского. В данном тексте автор поднимает проблему отношения к человеку. Он предлагает нам задуматься о том, как люди должны относится друг к другу? Автор, размы...

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ПОМОГИТЕ ИСПРАВИТЬ ОШИБКИ В ТЕКСТЕ. Передо мной текст Ф. М. Достоевского. В данном тексте автор поднимает проблему отношения к человеку. Он предлагает нам задуматься о том, как люди должны относится друг к другу? Автор, размышляя над этим вопросом, рассказывает историю своего детства. Он вспоминает Марея, грубоватого на вид человека. Однако, когда маленький ребенок напуганный до смерти прибежал к нему, он проявил не бывалую нежность и постарался успокоить мальчика. Этот случай доказывает, что даже у грубых на первый взгляд людей, есть душа. Авторская позиция предельно ясна: писатель уверен в том, что нельзя судить о человеке лишь по его внешнему виду или состоянию. Не могу не согласиться с мнением автора. Действительно, не узнав человека, не поговорив с ним нельзя понять какая у него душа. Примером к данной проблеме является повесть Н. В. Гоголя "Шинель" . Главного героя, Акакия Аккакиевича Башмачкина, все считали глупым, не воспринемали его всерьез. Никто не знал какая у него добрая душа, как он любит свою работу и радуется любым мелочам. Однако, когда герой купил новую шинель все обратили на него внимание, его заметили. Гоголь этой повестью хотел показать, что людьми движут материальные блага и никто не хочет знать каков человек на самом деле. Также примером служит рассказ Л. Н. Андреева " Большой шлем". В нем говорится о группе людей, которые ничего друг о друге не знали. Они каждый вечер проводили время вместе, но никто не задумывался о том, что не знает о других ничего. И лишь смерть одного из игроков натолкнула их на мысль, что они никогда не стремились узнать его настоящего человека. Для них было важно весело провести время за любимой игрой. Таким образом, можно сделать вывод о том, что нужно стремится узнать душу человека, узнать его настоящего, ведь только тогда мы сможем обрести хорошего друга.

Автор: Гость