Значение животных в жизни человека

Гость: Гость:

Животные участвуют в круговороте веществ и поддержании биоценоза. Какую роль играют животные в природе? Одни из них употребляют в пищу растения, другие питаются представителями фауны, третьи поглощают остатки мертвых организмов. Потребители мертвой органики присутствуют во всех классах животных. Это черви, личинки мух, жуки-навозники, птицы и млекопитающие-падальщики. Перерабатывая отмершие организмы, эти животные выполняют роль санитаров, очищающих среду обитания от гниющей органики