Значение животных в жизни человека
Биология
Значение животных в жизни человека
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Гость:
Животные участвуют в круговороте веществ и поддержании биоценоза. Какую роль играют животные в природе? Одни из них употребляют в пищу растения, другие питаются представителями фауны, третьи поглощают остатки мертвых организмов. Потребители мертвой органики присутствуют во всех классах животных. Это черви, личинки мух, жуки-навозники, птицы и млекопитающие-падальщики. Перерабатывая отмершие организмы, эти животные выполняют роль санитаров, очищающих среду обитания от гниющей органики
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