B(-7;4;-3)Найдите сумму расстояний от точки В до оси Ох и от точки В до плоскости Оух.

Геометрия

B(-7;4;-3)Найдите сумму расстояний от точки В до оси Ох и от точки В до плоскости Оух.

Автор: Гость