B(-7;4;-3)Найдите сумму расстояний от точки В до оси Ох и от точки В до плоскости Оух.
Геометрия
B(-7;4;-3)Найдите сумму расстояний от точки В до оси Ох и от точки В до плоскости Оух.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Расстояние от точки В до оси Ох равно √(4²+(-3)²) = √(16+9) = √25 = 5. 2) Расстояние от точки В до плоскости Оух равно 3. Сумма расстояний равна 5 + 3 = 8.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Помогитеее даю 10баллов Профессор Остроумов любит пить холодный чай. Чтобы чай остыл, профессору необходимо влить в чашку с горячим чаем 240 г...