B(-7;4;-3)Найдите сумму расстояний от точки В до оси Ох и от точки В до плоскости Оух.

Геометрия
B(-7;4;-3)Найдите сумму расстояний от точки В до оси Ох и от точки В до плоскости Оух.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Расстояние от точки В до оси Ох равно √(4²+(-3)²) = √(16+9) = √25 = 5. 2) Расстояние от точки В до плоскости Оух равно 3. Сумма расстояний равна 5 + 3 = 8.
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